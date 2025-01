Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di lunedì 27 gennaio 2025

L'diFox del 27si forma sotto la Luna in Capricorno, che aiuterà molto i nati di questo segno zodiacale. Le stelle, però, hanno molto da rivelare. Vediamo cosa dicono leastrologiche diFox di27, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.27diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete parte in maniera strepitosa. La mattinata vi regala energia e determinazione, ma attenzione a non lasciarvi sopraffare da un po' di agitazione. Cercate di gestire tutto con equilibrio. Toro - L'diFox del Toro sconsiglia di affaticarsi in modo del tutto inutile. È necessario chiarire una questione legata alla casa, specialmente se si tratta di un problema che non dipende da voi.