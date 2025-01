Lanazione.it - Oro e gioielli, il tesoro ritrovato. La refurtiva era stata sotterrata nelle campagne di Follonica

Un. Che è venuto alla luce dopo una serie di indagini condotte dai carabinieri e dopo mesi di ricerche e lavoro certosino di intelligence: in quei terreni incolti intorno alla città di, ètrovata nei giorni scorsiper un valore di circa 100mila euro: la cassaforte dei ladri trasfertisti. Rubata nel corso di sette furti in abitazione in provincia di Firenze a Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Cerreto Guidi, e a Prato. La banda era composta da quattro persone, tutti italiani già noti alle forze dell’ordine, originari di Roma, Cerveteri, e Civitavecchia, età compresa tra i 35 e i 53 anni. I militari li sorpresero in un b&b proprio a, la cittadina del Golfo che erautilizzata per nascondere la. Magari per essere poi prelevata quando avevano scontato la loro pena.