no Jannikha vinto per la seconda volta consecutiva gli Australian Open, uno dei quattro grandi tornei internazionali del tennis. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Per, vincitore anche dell’Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera negli ultimi due anni, primo italiano a raggiungere questo traguardo.Sui social il presidente del Consiglio Giorgia, commenta a caldo: «Un grande Janniktrionfa agli Australian Open, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grandeper. Bravissimo». Commenti ed elogi che arrivano bipartisan da Salvini a Tajani, da Conte a Santanchè, da Appendino a Tajani.