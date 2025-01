‘Ora o mai più’ 25 gennaio | chi ha vinto Rettore polemica | Votate per stare a galla come me

Quotidiano.net - ‘Ora o mai più’ 25 gennaio: chi ha vinto. Rettore polemica: “Votate per stare a galla, come m...e”

Polemiche, tante belle esibizioni e qualcuna non di alto livello sono la sostanza della puntata dio maidi sabato 25su Raiuno. Due manches caratterizzano anche questa puntata dio mai: nella prima tutto secondo tradizione, ovvero con i concorrenti che si esibiscono con i tutor su una canzone del tutor stesso, nella seconda i cantanti in gara devono esibirsi insieme ai tutor ma su una cover non proveniente dal loro repertorio. La classifica: a vincere la puntata dio maidi sabato 25è Pierdavide Carone. A seguire Antonella Bucci, Matteo Amantia, Loredana Errore, Valerio Scanu, Pago, Anonimo Italiano e Carlotta. La prima manche vede rompere il ghiaccio Pago e Patty Pravo con ‘Pazza idea’. Per loro 55 punti inspiegabili, visto che l’esibizione non è stata di certo all’altezza della straordinaria canzone.