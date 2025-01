Lanazione.it - Operaio stroncato da un malore nel cantiere ferroviario. Era padre di due bambini

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 26 gennaio 2025 – Una tragedia improvvisa si è compiuta ieri mattina in prossimità di uno dei cantieri collaterali alla realizzazione del raddoppio della ferrovia Pistoia-Viareggio dove undi 54 anni è morto, vittima di unfatale contro il quale niente hanno potuto le manovre dei soccorritori. Si chiamava Amato Aversario e abitava con la famiglia a Mondragone, in provincia di Caserta. Lascia la moglie e duepiccoli. L’allarme alla centrale del 112 è arrivato ieri mattina, poco dopo le sette. Uno degli operai si era sentito male a Masotti, in via delle Quattro Querci, dove sono in corso i lavori sul territorio del comune di Serravalle per l’allestimento delle barriere fonoassorbenti e dove la squadra, composta da una decina di operai, si apprestava a iniziare il lavoro.