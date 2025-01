Quotidiano.net - Operaio morto sul lavoro. Arrestati i due titolari: "Spostarono il corpo"

PISOGNE (Brescia)Avrebbero mascherato un infortunio sulcome un banale malore, spostando anche ildella vittima. Idell’impianto di risalita, marito e moglie – Silvano Sorio e Nicoletta Mereghetti, lui allenatore di sci e lei ex slalomista della Nazionale – sono ai domiciliari per omicidio colposo aggravato, un loro dipendente è indagato per favoreggiamento, lo skilift ‘Duadello’ è sotto sequestro. Sono gli inattesi sviluppi di un’indagine aperta dopo la morte di un addetto alle piste da sci in Val Palot, piccola stazione invernale sopra Pisogne, sponda bresciana del lago d’Iseo. Sembrava, appnto, un malore e invece era una caduta da un pilone. le cui conseguenze per chi indaga si sono rivelate irreversibili per la violazione delle norme di prevenzione degli incidenti sul