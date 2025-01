Ilfattoquotidiano.it - Nuovo cavo sottomarino danneggiato nel Mar Baltico: collega Svezia e Lettonia. Von der Leyen: “Sicurezza infrastrutture è priorità”

“incidente” nel Mar. Il primo ministro svedese ha dichiarato che almeno uncheè stato. Si tratta di un “dati” di “proprietà di un entità lettone”, ha fatto sapere Ulf Kristeon su X, sottolineando di essere stato “in stretto contatto con il primo ministro lettone, Evika Silina, per tutto il giorno” e che insieme,, “contribuiranno allo sforzo di investigare sul sospetto incidente”.Anche la premier lettone ha pubblicato un post in cui specifica che i danni sono stati riscontrati nella “sezione delche si trova nella zona economica esclusiva della. Stiamo lavorando con i nostri alleati svedesi e della Nato per indagare l’incidente, pattugliando l’area e controllando imbarcazioni nella zona“.