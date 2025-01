Lanazione.it - Nuova sede per i Vigili del fuoco. Distaccamento di Brugnato . Avviso per individuare i terreni

Unaper ildeideldi. La presenza dei pompieri nel centro della Val di Vara è destinata a rinforzarsi. Lo si evince dalle carte con cui il comandante provinciale deideldella Spezia, Francesca Maria Conti, ha pubblicato nei giorni scorsi una indagine di mercato esplorativa non vincolante per la ricerca di un terreno edificabile situato sempre nel Comune di, da acquistare e adibire a. L’iniziativa lanciata dal comando provinciale rientra nel quadro delle direttive nazionali impartite dalla Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento deidel, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno, finalizzate ad acquisire immobili da destinare a sedi di servizio del Corpo nazionale deidel, in luogo di immobili in locazione, nell’ottica della riduzione della spesa pubblica relativa al capitolo delle locazioni.