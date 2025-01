Quotidiano.net - Nuova Bmw X3. Design aggressivo e motori su misura

di Francesco ForniPunta di lancia della Casa bavarese, quarta generazione di BMW X3, lo Sport Activity Vehicle di medie dimensioni, gioca carte pesanti. La casa automobilistica tedesca punta su unaggiornato e una gamma di propulsori ibridi per affermarsi nel mercato. La X3 si distingue per un aspetto imponente, con una lunghezza di 4,75 metri, e per le linee moderne e decise. La parte anteriore si caratterizza per l’ampia calandra a doppio rene, con cornice illuminata e griglia a barre verticali e oblique. La gamma X3 propone diverse opzioni dizzazione, tutte ibride. La variante xDrive20i è dotata di un motore a benzina 2.0 mild hybrid 48 volt da 208 cavalli, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale. Il sistema mild hybrid, con il suo motore elettrico da 18 cv, coadiuva il motore a benzina, riducendo consumi ed emissioni.