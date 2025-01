Nuoto Challenge International Ginevra | successi per D’Ambrosio e Burdisso

Leggi su Sportface.it

Termina nel migliore dei modi l’ultima giornata della 58esima edizione deldi, in Svizzera. Il 17enne Carlosvince nei 200 stile libero. Il tesserato per la Fondazione Bentegodi e seguito da Luca De Monte, bronzo agli Eurojunior di Vilnius 2024 nei 100 stile libero, tocca in 1’49?77 davanti a Stefano Ballo (1’50?77) e al portoghese Ribeiro (1’50?78). Ai piedi del podio Gabriele Valente è quarto con 1’51?32. Federicodomina i 200 farfalla. Il bronzo olimpico ai Giochi Olimpici di Tokyo fa segnare il record della manifestazione fermando il cronometro sull’1’56?72. Cancellato il limite precedente che il fuoriclasse ungherese Laszlo Cseh aveva nuotato il 24 gennaio del 2016 (1’57?37). Secondo posto per lo spagnolo Miguel Martinez Novoa, a oltre quattro secondi dall’azzurro in 2’00?85.