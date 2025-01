Ilfattoquotidiano.it - “Non mi vergogno del mio intervento chirurgico al naso. Nell’adolescenza ho faticato ad accettarmi, c’è voluto tempo”: lo rivela Paola Di Benedetto a Verissimo

La speaker di RTL 102.5Diè stata ospite a “” e hato aspetti inediti della sua relazione d’amore con il calciatore e difensore dell’Atalanta, Raoul Bellanova: “Stiamo insieme da quasi due anni. Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l’ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla“.I due sono stati assieme tra alti e bassi, a gennaio 2024 avevano annunciato la fine della loro storia, ma poi la crisi è rientrata: “Siamo abbastanza giovani entrambi con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso.