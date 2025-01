Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Incendio devastante, tragedia in Italia

ina seguito del divampare improvviso di un violento: un uomo di 59 anni è entrato nella stalla dove si trovavano le capre dell’allevamento appena si è accorto delle fiamme. Poco dopo, però, si è accasciato: è stato estratto dai soccorritori già in arresto cardiaco e purtroppo è deceduto.Leggi anche: “È lui”. Gabriele scomparso da cinque giorni: la notizia è appena arrivataL’uomo è morto nel tentativo di salvare i suoi animali dall’che stava divorando la sua stalla. Non c’è stato niente da fare per Carlo Biffi, 59 anni, titolare della “Azienda agricola Rio Vallone” di via Matteotti, a Roncello, in provincia di Monza. Le fiamme sono divampate sabato 25 gennaio all’interno della stalla in cui si trovavano le sue capre d’allevamento. I motivi del rogo sono attualmente in fase d’accertamento.