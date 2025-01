Ilrestodelcarlino.it - "Noi fuorisede siamo penalizzati"

Elena Martin, friulana e studentessa universitaria alla facoltà di scienze dell’educazione a Ferrara. Racconta: "Per chi come noi studia lontano da casa il costo della vita pesa in maniera insostenibile. Ci si deve arrangiare, cercando di razionalizzare le spese, cercando di limitare al minimo alcune compere. I rincari ci sono stati ed è chiaro che hanno una ricaduta anche su noi giovani che studiamo, non nascondo che anche per un caffè cerchiamo di trovare il posto dove si spende meno. Oggi giorno bisogna prestare attenzione quando si spende, i rincari ci sono stati e nessuno aiuta noi giovani e le famiglie".