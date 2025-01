Ilgiorno.it - No al maxi inceneritore di Vidardo, oltre mille in corteo: “Un gigante in casa nostra. Salviamo il territorio”

Leggi su Ilgiorno.it

Castiraga(Lodi), 26 gennaio 2025 –persone hanno manifestato ieri mattina per urlare il loro no all’ampliamento del termovalorizzatore di. Nonostante pioggia, vento e freddo, un lungoha sfilato ieri da Castiragafino a Sant’Angelo Lodigiano, una vera fiumana di persone che, camminando per circa tre chilometri e mezzo, ha fatto rumore con cori, tamburi, fischietti e musica. I partecipanti si sono radunati in piazza Santa Francesca Cabrini a Castiraga. Da qui, alle 10.30, ilha iniziato a muoversi con in testa le istituzioni locali. Numerosi i sindaci delche non sono voluti mancare. Al loro fianco anche il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio. “La comunità lodigiana dice no all’” recitava lo striscione che ha guidato la sfilata.