Metropolitanmagazine.it - Nicoletta Larini, chi è la fidanzata di Stefano Bettarini: “Non so se mi sposo, già ci sono cascato”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ladi, i due stanno insieme ormai da qualche anno, e il loro amore sembra più solido che mai, tanto da aver superato persino la dura prova di Temptation Island Vip. Chi èClasse 1994,è la figlia di Barbara e Nicola, ex pilota di Formula Uno molto popolare negli anni Ottanta e Novanta. Ladiè nata a Lido di Camaiore e, da sempre appassionata di moda, si è laureata allo IED di Firenze per poi trasferirsi in Inghilterra, dove ha frequentato la Nottingham Trent University. Oggi fa la modella e la fashion designer: ha anche dato vita al suo brand di abbigliamento. Sappiamo inoltre che vive a Viareggio, dove convive con l’ex calciatore.Abbiamo avuto modo di conoscerla durante la sua partecipazione in coppia cona Temptation Island Vip nel 2018.