Ilrestodelcarlino.it - Neve e allerta gialla in Emilia Romagna: le previsioni meteo di inizio settimana

Bologna, 26 gennaio 2025 – Mentre il nord Europa (il particolare Irlanda e Inghilterra) è colpito dalla tempesta Eowyn, in Italia già oggi sono iniziate le prime instabilità. Poi da domani il fronte maltempo si allarga. Anche insono previste forti piogge e qualche fiocco di. Dalla mezzanotte di lunedì 27 gennaio e per 24 ore è, inoltre, in vigore una nuovaper vento e criticità idraulica e idrogeologica. Vediamo nel dettaglio. "Per la giornata di lunedì 27 gennaio si prevedono precipitazioni forti e persistenti, anche a carattere di rovescio, sull'Appennino centro-occidentale, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti della soglia 1 e probabili ulteriori incrementi localizzati nelle prime ore della notte seguente", si legge nel bollettino di Arpae