Ilgiorno.it - Nelle mani dei ’maranza’. In 40 contro 6 skater: "Accerchiati e aggrediti"

Violenza nel cuore del centro storico. I cosiddetti “maranza” che spadroneggiano in piazza Trento e Trieste. Il racconto viene riportato da un ragazzo che per farlo si è affidato anche alle pagine di Facebook (il gruppo “Sei di Monza se.”). E che abbiamo intervistato, dietro promessa dell’anonimato. Il ragazzo, un monzese, si trova spesso con gli amici a fare skateboard, in centro a Monza o a Milano. Qualche giorno fa l’episodio incriminato, l’ultimo in realtà. "Alcuni miei amici stavano skateando in piazza Trento e Trieste, quando un gruppo di 30-40 “maranza” si sono avvicinati a loro chiedendo una sigaretta". Egiziani, marocchini, tunisini di seconda generazione ma anche qualche italiano. "Fanno i bulli e si siedono sulle gradinate del Municipio" e a volte se la prendono con i passanti, apostrofandoli con insulti o richieste insistenti di sigarette on di spiccioli tanto da indurli per lo più a girare al largo.