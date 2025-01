Ilrestodelcarlino.it - Nel big match la ruota della fortuna premia il Fano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2 Real Metauro 0 CALCIO (4-3-1-2): Sodani; Guei, Nodari, D’Anzi (42’ st Riggioni), Bianchi; Niang (19’ st Patrignani), Omiccioli, Mea; Palazzi (16’ st Giovanelli); Guye (38’ st Ricci), Sabatini (24’ Manuelli). A disp. Giulini, Orazi, Casoli, Giampaoli. All. Spendolini. REAL METAURO (4-4-2): Antonioni, Parmegiani (42’ st Molinelli), Parmegiani N., Gentili, Biondi; Giovannelli, Mensà, Borgognoni (24’ st Principi), Manna (1’ st Aboulhir); Duro (41’ st Bacchiocchi), Bossoletti (9’ st Eutizi). A disp. Baldelli, Tinti, Giovannelli, Vampa. All. Cavalli. Arbitro: Giorgiani di Pesaro. Reti: 3’ st e 36’ st Gueye. Note: pomeriggio sereno, terreno discreto, spettatori 600. Ammoniti: Gueye, Mea, Parmegiani N., Borgognoni, Spendolini. Angoli 2-2, recuperi 0 + 5’. Nel bigdelle prime in classifica, launutilitaristico a spese di un Real Metauro che deve mordersi le mani per le occasioni sciupate.