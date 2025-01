Lanazione.it - Negrita e Sugar lanciano Pescaiola. Lo stilista trasformerà i silos in arte. La band in campo per l’auditorium

C’era una volta un quartiere affollato e dinamico ma ingiustamente considerato per anni la Cenerentola della città. Ora Cenerentola ritrova la sua scarpina e si prepara al ballo: lui, anzi lei,. La grande strada circondata da condomini e attività, prova a diventare grande e lo fa per mano a nomi di prestigio. Ie il mondo Woodworm da una p, gli ideatori della trasformazione dell’ex mercato ortofrutticolo in Orto Creativo, un centro polivalente, incrocio di auditorium, palcoscenici, scuole di musica, spazi di incontro per il quartiere. E a poche decine di metri Beppe "" Angiolini, che ha già rilevato igiganteschi che troneggiano e vegliano sulle case, per farne un altro straordinario punto di riferimento: per l’, la cultura, e forse per la moda della quale loè il massimo interprete e non solo aretino.