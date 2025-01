Anteprima24.it - Napoli Obiettivo Valore, ecco perché il pg Cassazione chiede di bloccarla

Tempo di lettura: 4 minutiPer il sostituto pg della, asrl non si potevano trasferire poteri pubblicistici di accertamento e riscossione di tributi. Ealla Suprema Corte di sancirlo, in nome di un principio di diritto. Sulla controversia, i giudici si sono riservati la decisione. Il verdetto è atteso entro un paio di mesi. Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza, il cui esito tiene sulle spine il Comune di. Nella requisitoria, il pubblico ministero Giovanni Battista Nardecchia giunge ad una conclusione negativa, per gli auspici di Palazzo San Giacomo. A Nov sono affidate in concessione tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie. Comprese quelle relative alle sanzioni al Codice della Strada.