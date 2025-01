Juventusnews24.com - Napoli Juve, incubo Maradona: sesta sconfitta consecutiva sul campo degli azzurri e non solo. Tutti i dati dopo il ko

di RedazionentusNews24e non. Chiusa anche l'imbattibilità in campionatoIlha vinto tutte le ultime sei gare interne disputate contro lantus in Serie A; prima dei campanialtre tre squadre avevano fatto registrare almeno sei vittorie casalinghe di fila contro i bianconeri nel torneo: la Roma (sei tra il 1937 e il 1941), Inter (otto tra il 1935 e il 1943) e Fiorentina (sei tra il 1960 e il 1964).Inoltre, è arrivata anche la primaper lantus in questo campionato che in generale non perdeva una partita di Serie A dal 30 marzo 2024 contro la Lazio in trasferta (0-1); chiusa una striscia di 29 risultati utili consecutivi per i bianconeri nel torneo (10V, 19N).