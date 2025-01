Puntomagazine.it - Napoli: cerimonia di restituzione di due dipinti alla Collezione d’Arte ex Provincia di Napoli

Grazie all’intervento della Procura di Roma e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, lunedì 3 febbraio avrà luogo ladidelle opere.La prestigiosadella exdi, in gran parte riferita all’Ottocento e costituita da oltre 500 opere di artisti quali Gigante, Carelli, Palizzi, Migliaro, Altamura, Ponticelli, Sagliano, Sciuti, Renda, Piltloo, Duclère, Dunouy e Rebell, ritrova duesignificativi grazie all’eccezionale lavoro investigativo della Procura di Roma e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.Ladidelle due opere – Camillo Miola L’oracolo di Delfo, olio su tela, 1880 e Achille Talarico, Ritratto di Vittorio Emanuele III, olio su tela 1902 – si terrà lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 11.