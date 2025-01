Oasport.it - Miro Tabanelli nella storia: dopo Flora anche lui trionfa nel Big Air agli X Games

fa laad appena un giorno di distanza dalla sorella. Il nativo di Fanano, infatti, si è impostolui in una competizione degli X, e precisamente in quota Big Air, in quel di Aspen (USA)., vent’anni, è stato particolarmente incisivo tanto in qualificazione quantofinale a quattro,quale ha deciso di diventare parte di unache può diventare letteralmente infinita.In finale, infatti, ha realizzato un 2340, qualcosa che mai alcun essere umano era riuscito a compiere. Inevitabile la valutazione di 98.00 punti, che lo ha portato sul primo gradino del podio. Seconda posizione per il vincitore delle ultime due gare di Coppa del Mondo, il neozelandese Luca Harrington, a quota 97.00.E il terzo posto a quota 96.33 da parte dell’austriaco Matej Svancer fa capire il resto, comeil quarto a 94.