Minibasket. Trofeo Cefa, la fase regionale. Sedici le squadre iscritte

Presentata ladel torneo organizzato dalCastelnuovo. Dal 9 marzo il via, mentre lainternazionale si svolgerà dal 25 al 27 aprile. Il torneo ospiterà anche la ventiduesima edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2014-’15-’16). Lavedrà quattro domeniche di gara, confinale in programma il 6 aprile. Da qui saranno promosse alcune delle formazioni che parteciperanno, poi, allainternazionale, quando scenderanno in campoprovenienti da tutta Europa. Benleda tutta la Toscana al palazzetto dello sport di Castelnuovo. Ecco l’elenco dei partecipanti, in attesa della definizione dei vari gironi: Endas Pistoia, Skywalkers Lucca, Pontremoli, Etrusca San Miniato, Gea Basketball Grosseto, Bcl Lucca (con due formazioni), CMB Carrara, Versilia 2002, Poggibonsi, Cmb Prato Dragons, Massa e Cozzile, Ludec "91" Porcari, Audace Pescia, Pallacanestro Piombino e i campioni in carica del Don Bosco Livorno.