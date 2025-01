Pronosticipremium.com - Milan-Parma streaming gratis: la Diretta Live di Serie A

Leggi su Pronosticipremium.com

LaA Enicontinua a regalare emozioni, e la ventiduesima giornata si apre con un interessante lunch match traallo Stadio Giuseppe Meazza dio. Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, ecco tutte le informazioni necessarie per non perdere nemmeno un minuto di gioco.Come arrivano le due squadrellarriva a questo appuntamento con il morale alto dopo la vittoria in Champions League ma con la necessità di risollevarsi in campionato, dove l’obiettivo è quello di mantenere vive le speranze per un posto nelle competizioni europee. Il, invece, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, con una difesa che ha mostrato qualche debolezza ma con un attacco che ha voglia di riscattoDove vederein Tv ed inLa partita si giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 12:30.