Ilfogliettone.it - Milan-Parma 3-2: rimonta da sogno al Meazza. Roma, finalmente vincente in trasferta

In una serata che i tifosi rossoneri ricorderanno a lungo, ilha compiuto un’impresa straordinaria battendo ilper 3-2 con due gol nel recupero. La partita sembrava ormai chiusa, ma la determinazione della squadra di Conceição ha ribaltato ogni pronostico.Il match era iniziato con ilin vantaggio grazie a un gol di Cancellieri, abile a sfruttare una disattenzione difensiva e a insaccare alle spalle di Maignan. Ilha reagito prontamente, trovando il pareggio con Pulisic su calcio di rigore, concesso per un fallo netto in area. Tuttavia, prima della fine del primo tempo, Delprato ha riportato avanti il, gelando lo stadio.Al rientro in campo, sorpresa generale: Conceição decide di sostituire sia Leao che Theo Hernández, mandando un segnale forte alla squadra. Una mossa rischiosa, ma che alla fine ha pagato.