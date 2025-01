Dailymilan.it - Milan, La Repubblica: Conceiçao libero da Ibra, non ha bisogno di tutor

Leggi su Dailymilan.it

Il quotidiano Laha lanciato una provocazione aparlando del ruolo di Conceicao nel: al tecnico non serve un!“da, non hadi“. E’ questa la provocazione lanciata dal quotidiano Lain vista dei prossimi impegni del, specialmente in riferimento al derby contro l’Inter. E in riferimento al fatto che nella giornata di sabato 25 gennaio, a mercato pienamente aperto, il dirigente svedese si è recato a in montagna a Kitzbühel, per assistere alle gare di Coppa del Mondo di sci alpino.A differenza di Paulo Fonseca, quindi, il quotidiano sottolinea come il tecnico portoghese non abbiadi unche lo segua in ogni allenamento. Conceicao è un allenatore maturo, di esperienza e che sa come comportarsi dentro e fuori dal campo.