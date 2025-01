Rompipallone.it - Milan, Conceicao mette fuori Leao e Theo: il motivo

Leggi su Rompipallone.it

Sembra un deja-vu quanto si è visto a San Siro, nella scelta diche ha rievocato “brutti ricordi” ai tifosi del.Il motivo è chiaramente riconducibile alla scelta di vedere messiHernandez e, calciatori che ad inizio stagione e con Fonseca in panchina, avevano avuto diversi problemi.Basti pensare a quanto accadde nell’ormai celebre “cooling-break” di inizio stagione quando, all’Olimpico e contro la Lazio, i due calciatori – che sono stati sostituiti oggi a San Siro – erano finiti al centro del ciclone. Stesso ciclone che li riguarda adesso perché la sostituzione pare non essere per un problema fisico. Tutto sarà chiarito nel post-partita, da parte dello stesso Sergioche, senza troppi giri di parole, parlerà sulla situazione dei due giocatori.Di nuovofa una scelta “alla Fonseca”Sulla corsia mancina sembra esserci una “maledizione” se si considera quanto è accaduto, di nuovo, conHernandez e Rafael