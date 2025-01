Rompipallone.it - Mercato Milan, Conceicao al settimo cielo: accordo trovato per l’attaccante

Ultimo aggiornamento 26 Gennaio 2025 9:15 di Clemente GrimaldiRossoneri in campo tra poche ore per la sfida al Parma. Nel frattempo arrivano buone notizie dal.Ilsi prepara per il match con il Parma di Fabio Pecchia. Una partita fondamentale sul cammino del diavolo, che non può permettersi di perdere altri punti per strada. Troppe le battute di arresto con le cosiddette piccole e solo un cambio di marcia da ora in poi potrebbe sistemare la classifica.Sfumato fin da subito infatti il discorso scudetto, con questo andamento si rischia seriamente di perdere anche un posto nella Champions League della prossima stagione. Un obiettivo considerato minimo dalla società e dall’ambiente, sia per gli investimenti fatti sia per il blasone e la storia della squadra.Anche perché il diavolo ha dimostrato di poterci stare e come tra le grandi di Europa, vincendo a Madrid e giocando alla pari contro il Leverkusen.