Mercati azionari | un 2025 tra crescita economica rischi ed opportunità

Gli ultimi mesi del 2024 sono stati complessi, in sintonia con il resto dell’anno, con iche hanno dovuto far fronte ad un dicembre volatile, ma che hanno comunque registrato guadagni massicci sui 12 mesi. In valuta locale, le azioni hanno perso lo 0,5% nel mese, ma hanno guadagnato il 22% sull’anno. “Guardando al, pur tenendo sotto controllo i numerosiche potrebbero turbare inei primi mesi del, continuiamo a sovrappesare le azioni e a sottopesare la liquidità, rimanendo neutrali sulle obbligazioni”, ha sottolineato un’analisi della Strategy Unit di Pictet Asset Management. Ottimismo per gli UsaSecondo lo studio, le condizioni economiche rimarranno favorevoli, sostenendo i profitti delle aziende nei prossimi mesi. “Particolarmente incoraggiante è l’avvio del percorso di allentamento monetario da parte delle banche centrali, mentre gli indicatori economici anticipatori sono per lo più in territorio positivo – prosegue l’analisi –.