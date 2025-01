Ilnapolista.it - Meno male che Lukaku non segnava gol pesanti

chenongolchenonmai gol. Viene da ridere ripensando alle montagne di corbellerie (anzi usiamo la parola giusta: cazzate) che siamo stati costretti a sorbirci da quandoè arrivato a Napoli. La varietà è talmente ampia che servirebbe un’enciclopedia per riportare tutte le castronerie dette e/o scritte sul belga. D’altronde ci siamo sciroppati persino quelle su Conte, figuriamoci. Che è stato trattato come se nella vita facesse un altro lavoro. Dicono che sia la bellezza del calcio: consentire a tutti di dire la propria.Sta di fatto che una delle frasi più gettonate ascoltate su di lui è stata: «Sì, segna un po’ di gol ma solo contro le squadre scarse. Nelle partite che contano, non la prende mai». È l’implacabile legge del tifosotto, che è una sorta di legge di Murphy calcistica.