Feedpress.me - Meloni a Gedda: "Su Santanchè valutazioni in corso, presto la incontrerò. Non ha deciso il governo di liberare Almasri"

Un "ottimo lavoro" sul quale però pesa un rinvio a giudizio che rischia di impattare sul "ruolo da ministro" . La premier Giorgiasceglie di rompere il silenzio sul casoe lo fa da, in Arabia Saudita, prima delle tre tappe della sua missione in Medio Oriente. Le sue parole suonano come un invito alla ministra a farsi da parte, o quantomeno a ragionare approfonditamente sulla.