Secoloditalia.it - Medici italiani al voto: Filippo Anelli confermato presidente della Fnomceo

Leggi su Secoloditalia.it

Ildeiconfermaalla guida. È stato un vero e proprio plebiscito quello che ha portato oggi all’elezionelista “Innovare la Professione”, che andrà a costituire, insieme ai componenti Odontoiatri, il Comitato Centrale che governerà la, la Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli Odontoiatri per i prossimi quattro anni. Ne dà notizia in un comunicato l’ufficio stampadal 2018Guidata daluscente, barese, 67 anni, in carica dal 2018, la lista, unica e unitaria per quanto riguarda la componente medica, è stata votata da una larghissima maggioranza durante una tre giorni che ha visto una partecipazione quasi plenaria: hanno votato 105 presidenti di Ordine (o vicepresidenti delegati) su 106 e tutti e 106 i presidenti o loro delegati delle Commissioni di Albo Odontoiatri, ciascuno dei quali aveva a disposizione un numero di preferenze proporzionale agli iscritti ai relativi Albi.