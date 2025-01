Ilrestodelcarlino.it - Massi per difendersi dalla forza del mare: "Così proteggiamo centri abitati e spiagge"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Difesa della costa, due interventi per mettere in sicurezzae scogliere ai Lidi Nazioni, Pomposa e Volano. Da un lato proteggere ie le, riparando i danni causati delle ultime ondate di maltempo. Dall’altro valorizzare le coste e le scogliere, cogliendo l’occasione della loro manutenzione per renderle più belle e attraenti. E’ il duplice obiettivo dei due interventi in corso lungo la costa ferrarese, che interessano in particolare il comune di Comacchio. Progettati e realizzati dall’Ufficio territoriale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile di Ferrara, prevedono un impegno complessivo di oltre 8,2 milioni di euro, risorse in parte provenienti dal Pnrr, in parte dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Tra il Lido delle Nazioni e il Lido di Pomposa sono in dirittura di arrivo i lavori di adeguamento di due tratti di scogliere del litorale a nord per contrastare l’effetto delleggiate e l’erosione sulla costa.