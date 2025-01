Lanazione.it - "Manca il personale. Necessario attivare un piano di assunzioni"

Carenza di organico nel distretto della Corte d’appello di Perugia. Ma anche le riforme di legge nel settore giustizia e le novità introdotte che si scontrano con la loro applicazione quotidiana. Il presidente Giorgio Barbuto, come il procuratore generale, nei loro interventi hanno toccato questi argomenti, alla cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario. Sulla carenza disi è incentrato il presidente Barbuto, rilevando che, in questa condizioni di sofferenza "è difficile assicurare un funzionamento dignitoso". È, dunque, "assolutamenteundiche faccia arrivare nei nostri Uffici assistenti, cancellieri, nonché procedere alla stabilizzazione di un adeguato numero di funzionari dell’Ufficio per il processo". "Diverse risultano invece - ha aggiunto - le criticità legate alla carenza diamministrativo: la già notevole percentuale di scopertura con riguardo ala tempo indeterminato, pari al 43,86 % per la sola Corte di appello, è destinata ad aumentare in ragione dei prossimi, imminenti, pensionamenti; va, inoltre, evidenziata la grave carenza di figure tecniche da adibire ai servizi attinenti l’edilizia, la contrattualistica, la contabilità".