Ilfattoquotidiano.it - “Mafia a tre teste” in Lombardia, minacce di morte al procuratore di Milano alla pm che ha indagato: allerta massima, sicurezza rafforzata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per ledi, esplicite, alcapo diMarcello Viola epm della Dda Alessandra Cerreti. I due erano già sotto scorta da tempo ma ora, in seguito a un’informativa riservata, la vigilanza è stataprevedendo anche il divieto di parcheggio vicino alle loro abitazioni e altre misure di. L’rme è legato all’inchiesta Hydra, che ha ricostruito – secondo la procura milanese – una vera e propria alleanza intra Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta. La pubblico ministero Cerreti è la titolare del fascicolo e Viola se ne è direttamente interessato, andando in aula, negli scorsi mesi, a convincere il Tribunale del Riesame della bontà della ricostruzione che era stata in larga parte cassata dal giudice per le indagini preliminari nell’ottobre 2023.