L’ultima provocazione di Musk | ribattezzare la Manica ‘Canale George Washington’

Appena dopo l’insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha firmato un decreto esecutivo che ordina l’avvio del processo di ridenominazione (da parte degli Usa) del Golfo del Messico in “Golfo d’America”. Sfruttando la palla al balzo, Elonha lanciato un’altra: dare un nuovo nome al Canale della, che separa Francia e Regno Unito, ribattezzandolo “CanaleWashington” in onore del primo presidente degli Stati Uniti d’America. Un’idea, si spera non seria, arrivata ovvimamente tramite la sua piattaforma X, con tanto di mappa geografica.New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra— Elon(@elon) January 26, 2025Articolo completo:diladal blog Lettera43