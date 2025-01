Spazionapoli.it - Lukaku zittisce le critiche, decisivo anche nei big match: quanti punti ha portato il belga

Ultime Calcio Napoli – Romeluè stato ancora, per l’ennesima volta in un big. Ilha zittito lee haancorain classifica Per le ultime calcio Napoli, un focus dedicato a Romelue ai numeri di questa prima metà di stagione. Spessissimo ilè finito al centro dei riflettori in negativo, con i tifosi che lo hanno pesantemente criticato per le prestazioni in campo. Da oltre un mese, però, l’attaccante è cresciuto di condizione fisica e il risultato in campo si è visto.Mai come in questo periodo Big Rom è statoper le vittorie del Napoli.nella serata di ieri, contro la Juventus, ha siglato il gol partita del 2-1 che ha permesso agli azzurri di rimanere in testa alla classifica con 6di vantaggio dall’Inter, che ha sempre due partite da recuperare.