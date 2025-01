Lube Civitanova regina dei tie-break | battuta anche Verona arriva l’ottavo sigillo in Coppa Italia

Leggi su Sportface.it

Lavince in 5 set (26-24, 25-15, 23-25, 21-25, 15-10) la sfida contro la Ranae si aggiudica per l’ottava volta nella sua storia la. Serviva un trofeo per rendere a tratti indimenticabile una stagione già finora ben al di sopra delle aspettative, per quella che resta comunque una ‘grande’ della nostra pallavolo. Un’annata iniziata in sordina, dopo una mini-rivoluzione, ma in cui l’appetito continu a venir mangiando agli uomini di Radostin Stoj?ev, che battendonell’atto conclusivo, chiudono un cammino perfetto iniziato superando prima Milano nei quarti di finale e poi ieri l’Itas Trentino. Tre vittoriete tutte al tie-per una squadra che evidentemente gioca senza avvertire la pressione.Loeppky e Nikolov forniscono il loro solito contributo eccellente, ma l’MVP di serata e più in generale di questo periodo magico dellanon può che essere Mattia Bottolo, non a caso colui che con una pipe vincente chiude il match e consegna la vittoria ai suoi.