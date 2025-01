Ilgiorno.it - L’odissea degli studenti dell’altolago. Asf risponde alle proteste dei genitori

Nei giorni scorsi le mammedelle VIntelvi si era lamentate, scrivendo una lettera indirizzata ai sindaci del territorio, per denunciare le difficoltà dei loro figli nel tragitto verso Como tra autobus sovraffollati, corse in ritardo oppure cancellate. A stretto giro di posta è arrivata la replica di Asf Autolinee che spiega gli interventi che sono stati fatti per venire incontro agli. "È difficile condividere l’affermazione “che le cose stiano come 40 anni fa“ - spiega Asf nella sua nota - In anni recenti il trasportoè stato più volte potenziato e adeguato costantementemutevoli esigenze derivanti dagli orari scolastici, esempio virtuoso sono state le modifiche apportate ai programmi di esercizio introdotti con l’invernale 2024/2025, anche in seguito agli incontri effettuati con la rappresentanza deidei principali istituti superiori del bacino".