Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Elia Barp e Pellegrino per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 20 km a tecnica libera con partenza in linea in programma in(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di sci di. Ultima giornata di gara per ciò che riguarda la tappa elvetica. Si chiude in grande stile con laa skating, una delle gari più interessanti dell’intero panorama del circolo bianco.Quest’oggi inizieranno gli uomini. Johannes Klaebo sarà nuovamente al via per andare alla caccia della decima vittoria stagionale. Il leader della generale è favorito anche quest’oggi, ma la concorrenza non manca: i connazionali Paal Golberg e Andreas Ree, il britannico Andrew Musgrave e la stellina svedese Edvin Anger saranno avversari agguerriti. L’Italia ha sete di vendetta dopo il podio revocato per una presunta irregolarità a Federico, declassato in sesta posizione nella sprint di ieri.