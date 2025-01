Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2025 in DIRETTA: Goggia e Brignone all’assalto del podio, inizia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11:13 Ci siamo! Tutto pronto ache sta perre con la prova della tedesca Kira Weidle-Winkelmann.11:09 5 minuti al via delfemminile di. A breve al via le apripista.11:06 Manto del tracciato trattato con il sale, ma le condizioni dovrebbero essere uniformi. Sfavorite leggermente le prime atlete a prendere il via, che troveranno un leggero accumulo di neve lungo la Kandahar 2.11:02 Dall’alba alle 9.00 circa c’è stava una vera e propria bufera di neve in quel di. Davvero splendido il lavoro svolto dall’organizzazione per salvare ladomenicale.10:58 E’ ancora viva negli occhi degli appassionati italiani la splendida doppietta firmatanella discesa di ieri.