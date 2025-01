Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Vinatzer si risveglia prima del Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.06: McGrath all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo14.04: E’ PRIMO ALEX! HA 12 CENTESIMI DI VANTAGGIO! FINALMENTEEEEEEE! Può puntare alla top 10 e magari anche a qualcosa di meglio. Si è preso tanti rischi anche nel finale ma stavolta ha disputato una buona gara. Secondo tempo di manche14.04:all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio14.03: Non riesce a stare aderente al terreno il francese Rassat che perde tantissimo ed è settimo a 97 centesimi. Ora l’unico azzurro,14.02: Rassat all’intermedio ha 52 centesimi di ritardo14.01: E’ secondo l’austriaco Gstrein a 25 centesimi dallo svedese. La fase centrale è decisiva. Ora Rassat14.01: All’intermedio Gstrein ha 12 centesimi di ritardo14.00: Non perde più nulla nella seconda parte il croato Zubcic che chiude secondo a 33 centesimi da Jakobsen.