Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: mancano 25km alla fine della gara maschile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.0009:40 Donne a metà, neve lentissima, bagnata. Veramente unadurissima.09:37 Non male ladi Busin, è a 2? dtesta e lotterà per una bella top30. Chi fa peggio è Iversen, ad oltre 4? dai leader.09:35 Donne ancora in sette davanti.09:33 Siamo a meno di 30km dper i maschi, donne al 33° km!09:30 Rientrato nel gruppo di testa Petter Northug! Bene così.09:27 Sci pazzeschi per Emil Peon, in posizione in piano ha superato atleti in double pulling.09:25 Ecco che siamo al 37° chilometro, si passa paralleli al punto di partenza. Poi in ordine: Predazzo, Ziano, Tesero e poi la grande salita finale di Cavalese.09:22 Gruppo di testa con ancora tutti i favoriti, si sta staccando Northug.