Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: Busin tiene nel gruppo di testa, si va verso Canazei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.0008:35 Anche Lorenzo(ITA)duro neldi! Azzurri con chance nulle di vincere, ma devono cercare di fare bella figura.08:32 Sono rimasti in 19 neldimaschile, l’ultimo è proprio il campione 2024 Mathisen. Resiste bene per ora Petter Northug.08:30 Conclusi gli eterni primi 10 chilometri. Quantomeno per i maschi.08:27 Si costeggiano le rive dell’Avisio. I tempi di percorrenza, vista la lentezza della neve, si allungheranno.08:24 Vincesse Alnaes, sarebbe una bella storia. Appena 7 mesi fa era sotto i ferri a seguito di un brutale incidente mentre si allenava con gli skiroll: fu presa in pieno da un auto.08:22 Non manca molto alla curva a U diper gli uomini.