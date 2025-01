Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le piemontesi sognano lo sgambetto alla capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenutitestuale dell’incontro tra, partita valevole per la settima giornata del girone di ritorno della serie A1 di2024/. Nuovo appuntamento davanti al proprio pubblico per le campionesse del mondo, che ospitano la’76ball. La squadra piemontese è stata una delle poche in grado di strappare un setin questo campionato.Nella gara d’andata, disputata il 10 novembre, la Prosecco Doc Imocoha trionfato per 25-16, 25-23, 23-25, 25-21. In campionato le campionesse di tutto hanno perso in totale 4 set: due contro Roma (uno all’andata ed uno al ritorno), uno controed uno con Vallefoglia. Al momento le ragazze di Daniele Santarelli guidano quindi la classifica a punteggio pieno con ampio margine su Scandicci, Novara e Milano.