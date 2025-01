Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-19, le campionesse iridate vincono il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 Il pallone è effettivamente lungo.vince ilset.25-19 Termina fuori la battuta di Gicquel. La palla è molto vicina ed infattichiede un challenge.24-19 Ace di Gicquel, che questa volta è aiutata da una palla alpina.24-18 Ace di Gicquel!! La francese serve su Gabi che all’ultimo sceglie di non togliere le mani.24-17 Si riscatta Buijs che trova il mani out ed annulla il primo set point a24-16 Si ferma in rete l’attacco di Buijs.23-16 Primo tempo di Gray.continua ad ottenere molti punti dalle proprie centrali.23-15 Ottimo servizio di Gabi che provoca una ricezione slash su cui chiude Fahr.22-15 Appoggio imperfetto di Fahr, Wolosz salva il pallone in qualche modo e gioca proprio per la centrale azzurra.