Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: la Svezia vince in un finale thriller, Italia quinta dietro la Svizzera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIDALLE 14.45I PETTORALI DI PARTENZA13.26 Termina qui latestuale delladi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sul nostro sito per possibili aggiornamenti sul controversodi questa gara. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.13.24 Questa la classifica delladi:10+6 1:07:26.02 Norvegia 0+7 +13.43 Francia 0+8 +23.641+8 +2:13.851+9 +2:17.46 Ucraina 0+7 +2:17.97 Estonia 0+8 +2:59.58 Germania 0+10 +3:24.79 Slovenia 1+11 +3:26.510 Canada 0+6 +3:45.713.22 La Francia chiude lain terza posizione. Le transalpine hanno dimostrato di non avere ottimi materiali faticando molto sugli sci in tutte le frazioni.