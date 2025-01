Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: GIACOMEL NELLA STORIA!! L’azzurro si conferma sul podio alle spalle di Laegrid e T.Boe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DI12.05I PETTORALI DI PARTENZA15.15 Terzo posto perche può comunque essere soddisfatto per questa gara storica.15.15 Seconda posizione per l’eterno Tarjei Boe, che torna sulpochi giorni dopo aver annunciato il proprio ritiro.15.15 Vittoria perche taglia il traguardo con la bandiera norvegese e mostrando il pettorale giallo.15.14prova a stringere i denti ma il distacco sembra ormai incolmabile.15.14 Uldal passa con 14 secondi di ritardo.conquista il terzoindividuale consecutivo, è il primo italiano a riuscire in questa impresa.15.13 Ai 12.2 kmha un vantaggio di 18.8? su T.Boe che ha guadagnato tre secondi su.15.13 Che azione di Tarjei che sulla salita guadagna qualche metro su, che prova a stringere i denti15.