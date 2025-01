Iltempo.it - Liliana Segre e l'antisemitismo, l'amara verità da Fazio: "Sono pessimista"

Leggi su Iltempo.it

«Ioda sei anni sotto scorta. Già allora avevo minacce di odiatori. Chiquesti personaggi? Non riesco a definirli». Cosìa Che tempo che fa, intervistata domenica 26 gennaio da Fabioalla vigilia del giorno della Memoria. «L'c'è sempre stato, io l'ho sempre sentito. Non era manifesto come adesso, ma c'è sempre stato». Paura? «No,diventata così vecchia. Avevo molta paura quando ero bambina, poi man mano che le cose micapitate c'è stata una ragione etica, morale: l'amore grande che io avevo ricevuto da bambina. E quando uno è stato amato da bambino ha uno scudo che ti protegge per tutta la vita, una corazza fatta di amore che vince sull'odio», sottolinea, «purtroppomolto. Il pessimismo aumenta quando nessuno più studia storia, geografia, si toglie da quel telefonino per pensare.